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      Jordan MJ Chinese New Year

      大童套头连帽衫

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      帆白
      健身红

      Jordan MJ Chinese New Year 大童套头连帽衫采用棉混纺针织面料，质感舒适，饰有匠心图案，伴孩子喜迎龙年。 匠心剪裁，便于叠穿；落肩设计，塑就休闲感受；袋鼠式口袋，可收纳小物件。 可搭配 Jordan MJ Chinese New Year 长裤，打造协调造型。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： HJ7974-133

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