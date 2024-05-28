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      Jordan MJ Chinese New Year 大童梭织工装薄绒长裤时尚有型，伴你喜迎龙年。 采用梭织面料，弹性出众，助力自如畅动。内里轻微加绒，温暖舒适。 弹性腰部设有抽绳，塑就恰到好处的贴合感；锥形裤腿搭配弹性裤管口，提升舒适性；多个大口袋设计，其中裤腿和后身口袋搭配隐藏式按扣，方便安全收纳小物件。可搭配 Jordan Chinese New Year 上衣，打造协调造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HJ8052-010

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