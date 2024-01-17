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      Jordan MJ Chinese New Year

      新年款幼童法式毛圈圆领上衣和长裤套装

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      Jordan MJ Chinese New Year 幼童法式毛圈圆领上衣和长裤套装包含两件单品，伴小小球员舒适迎新年。 印花圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭，搭配轻微落肩设计，塑就休闲感受。 配套锥形剪裁长裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子轻松畅玩。 让小宝贝穿上新衣，开开心心迎龙年！

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HJ7993-010

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