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      龙年限定大童运动夹克

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      Jordan MJ Chinese New Year 大童运动夹克的衣身采用棉聚酯纤维混纺面料，伴孩子喜迎龙年。 落肩衣袖设计，打造时尚的休闲穿着感；合成革衣袖，塑就经典外观；正面按扣开襟设计，便于叠搭。

      • 显示颜色： 暗队红
      • 款式： HM3548-619

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