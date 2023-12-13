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      Jordan MJ Essentials

      大童冬季款上衣

      ¥499
      ¥599
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      Sky J 浅橄榄黄
      浅英国褐

      Jordan MJ Essentials 大童冬季款上衣采用柔软摇粒绒面料，结合匠心剪裁，营造休闲造型和随性穿着体验。领口拉链开襟设计结合匠心剪裁，便于叠搭；立领设计，舒适包覆；袋鼠式口袋，可帮助暖手，亦可存放小物件，令这款上衣成为畅行的理想之选。

      • 显示颜色： Sky J 浅橄榄黄
      • 款式： FZ1806-365

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