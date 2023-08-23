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      Jordan MJ Essentials

      大童印花加绒连帽衫

      ¥469

      Jordan MJ Essentials 大童印花加绒连帽衫采用加绒面料，外层触感顺滑，内层柔软舒适，尽显 Flight 品牌魅力。轻微落肩设计，塑就舒适穿着体验；休闲剪裁，便于叠搭。可搭配 Jordan MJ Essentials 印花加绒长裤，打造协调造型。

      • 显示颜色： 麻黄
      • 款式： FV2769-200

      尺寸与尺码

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