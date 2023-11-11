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      Jordan MJ Essentials

      大童水洗针织套头连帽衫

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      ¥499
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      Jordan MJ Essentials 大童水洗针织套头连帽衫采用棉质针织面料，经过水洗处理，造就复古做旧外观。 轻微落肩设计，营造舒适的穿着体验；袋鼠式口袋，亦可收纳小物件。 可搭配 Jordan MJ Essentials 水洗针织长裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： Sky J 橙
      • 款式： FZ1804-898

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