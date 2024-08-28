Jordan MJ Essentials

Statement 大童翻领长袖上衣

¥239
¥349
31% 折让

青铜色
黑

Jordan MJ Essentials Statement 大童翻领长袖上衣采用柔软针织棉料结合经典剪裁，便于内搭背心或外搭短袖T恤；轻微落肩设计，塑就休闲穿着感。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 青铜色
  • 款式： HQ7198-228

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。