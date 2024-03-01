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      Jordan MJ Essentials

      Statement 大童薄绒圆领上衣

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      Jordan MJ Essentials Statement 大童薄绒圆领上衣以简约精致格调让你尽释个人魅力。采用柔软针织棉料，内里轻微加绒，温暖舒适；落肩设计和休闲剪裁，便于叠搭。

      • 显示颜色： 龙虾红
      • 款式： HF2529-604

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