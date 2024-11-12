Jordan MJ Flight 大童薄绒长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，演绎经典版型。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感，助你自如畅动；两侧和背面配有口袋，便于存放小物件；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。可搭配 Jordan MJ Flight Fleece 系列上衣，打造风格统一的造型。

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