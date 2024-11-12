Jordan

MJ Flight 幼童加绒套头连帽衫

¥399
¥469
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Jordan MJ Flight 幼童加绒套头连帽衫饰有 Jumpman Flight 标志贴片，尽显 Flight 品牌魅力。 采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，营造非凡舒适感受。 落肩设计，塑就休闲舒适感；袋鼠式口袋，可收纳小物件。 可搭配 Jordan MJ Flight 加绒长裤，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： HQ7486-480

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