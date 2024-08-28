Jordan MJ Flight Essentials

大童T恤

¥209
¥299
30% 折让

Jordan MJ Flight Essentials 大童T恤采用休闲版型，摩登演绎衣橱佳选单品，缔造无拘运动体验。柔软针织棉料结合落肩设计，营造休闲体验；罗纹圆领设计，塑就舒适穿着体验。可搭配 Jordan Essentials 系列下装，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FQ0783-133

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。