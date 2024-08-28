Jordan MJ Flight Essentials

幼童T恤

¥189
¥269
29% 折让

Jordan MJ Flight Essentials 幼童T恤采用经典版型，以现代手法焕新演绎衣橱佳选单品，缔造无拘运动体验。采用柔软针织棉料，落肩设计营造休闲体验；罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受。可搭配 Jordan Essentials 系列下装，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FQ0774-133

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