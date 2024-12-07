Jordan MJ Flight MVP 大童加绒套头连帽衫正面饰有活力图案，舒适非凡，是搭配 Jordan 运动鞋的理想之选。采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，经久耐穿。舒适风帽结合落肩设计，塑就休闲感受；袋鼠式口袋，可收纳小物件。可搭配 Jordan MJ Flight MVP 加绒长裤，打造风格统一的造型。

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