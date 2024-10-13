Jordan MJ Flight MVP

大童加绒长裤

¥279
¥399
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Jordan MJ Flight MVP 大童加绒长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，经久耐穿，结合经典版型，助力肆意驰骋，酣战不停。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；锥形裤腿搭配罗纹裤管口，营造舒适感受；多口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Jordan MJ Flight MVP 加绒套头连帽衫，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： HQ7077-222

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