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      Jordan MJ Flight MVP 大童法式毛圈短裤采用柔软法式毛圈面料结合经典版型，缔造舒适穿着感受；两侧配有口袋，便于存放小物件；弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感。 可叠搭紧身裤，提升包覆效果；亦可搭配 Jordan MJ Flight MVP 法式毛圈印花套头衫，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2808-010

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