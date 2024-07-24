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      Jordan

      MJ Flight MVP 大童法式毛圈长裤

      ¥399

      Jordan MJ Flight MVP 大童法式毛圈长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；锥形裤腿搭配罗纹裤管口，营造舒适感受；多口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Jordan MJ Flight MVP 套头衫，打造风格统一的造型，尽展酷炫休闲风范。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HQ7270-010

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