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      Jordan MJ Flight MVP

      大童针织套头连帽衫

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      调色银灰
      黑

      Jordan MJ Flight MVP 大童针织套头连帽衫采用柔软针织面料结合经典版型，易于叠搭，舒适有型。落肩设计，营造休闲体验。可搭配 Jordan MJ Flight MVP 针织长裤穿着，打造协调造型。

      • 显示颜色： 调色银灰
      • 款式： HF2542-287

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