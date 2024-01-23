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      Jordan MJ Flight MVP

      幼童全长拉链开襟连帽衫和长裤套装

      ¥569

      调色银灰
      黑

      Jordan MJ Flight MVP 幼童全长拉链开襟连帽衫和长裤套装采用柔软的法式毛圈面料，轻松为小小 MVP 打造协调舒适造型。连帽衫采用休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；配套锥形长裤搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。可搭配 Jordan 背心或T恤，打造和谐造型。

      • 显示颜色： 调色银灰
      • 款式： HF7154-245

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