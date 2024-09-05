Jordan MJ Flight MVP 幼童套装包含两件配套单品，为小小球员演绎 Jordan 品牌魅力。柔软针织印花T恤采用经典版型，舒适亲肤；配套的透气网眼布短裤采用弹性腰部设计，为孩子缔造舒适贴合、畅动无拘的穿着体验。

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