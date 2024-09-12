Jordan MJ Flight MVP Statement 大童棒球球衣的设计灵感源自迈克尔·乔丹效力于白袜队的棒球时光。采用优质棉质面料，助你在运动之际畅享舒适。正面按扣设计结合运动版型，便于叠搭，打造多变造型。将球衣掖入下装，彰显经典棒球服风范；亦可让其自然下垂，内搭T恤敞开穿着，打造休闲型格。

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