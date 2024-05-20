跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan MJ Flight

      Statement 大童网眼布短裤

      ¥249
      ¥329
      24% 折让

      水蓝
      黑

      上身 Jordan MJ Flight Statement 大童网眼布短裤 ，无论是在球场奔袭还是居家休闲，皆可彰显个性风范。这款短裤采用透气聚酯纤维针织网眼布面料，帮助孩子们在运动过程中保持清爽。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；多口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Jordan MJ Flight MVP 双面穿球衣，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 水蓝
      • 款式： HM4741-088

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。