Jordan

MJ Greatness 1985 大童T恤

¥229
¥299
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Jordan MJ Greatness 1985 大童T恤采用柔软针织棉料制成，巧搭复古图案，堪称衣橱佳选单品，可与 Jordan 运动鞋理想搭配。罗纹圆领易于穿脱，落肩设计塑就休闲穿着体验，助力舒适畅动。

  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： HQ7125-110

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