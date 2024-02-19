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      Jordan MJ Holiday

      大童加绒圆领上衣

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      Jordan MJ Holiday 大童加绒圆领上衣采用圆领设计和柔软加绒针织面料，经久耐穿；以运动风焕新演绎挚爱的舒适毛衣外观，融蕴 Jordan 品牌魅力和节日风范；落肩设计结合休闲剪裁，便于叠搭。可轻松搭配 Jordan 长裤或挚爱牛仔裤，打造和谐造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV5658-010

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