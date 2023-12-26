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      Jordan MJ Holiday

      婴童加绒连帽衫和长裤套装

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      麻黄
      黑

      省心穿搭，一步到位。Jordan MJ Holiday 婴童加绒连帽衫和长裤套装为小小球员轻松打造风格统一的造型，塑就舒适包覆体验。 两件单品均采用柔软加绒针织面料打造，经久耐穿。连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；配套锥形长裤则搭配弹性腰部，舒适贴合，造就出众的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 麻黄
      • 款式： FV5660-200

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