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      Jordan MJ MVP Flight 大童双肩包采用经典风格设计，营造宽敞空间，便于携带物品。拉链主袋营造宽敞储物空间，正面拉链口袋方便快速存取所需物品。可调节软垫肩带，缔造舒适携背体验。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FJ6812-010

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