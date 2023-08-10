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      Jordan MJ MVP Flight 斜挎包版型经典，助你在拥挤人潮中自如穿梭；空间充裕，方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。可调式搭扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝
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