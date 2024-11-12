Jordan MJ MVP Statement 大童梭织长裤采用梭织锦纶混纺面料结合出众结构，融入四向弹性设计，塑就自如运动体验。锥形裤筒搭配弹性裤管口，营造稳固舒适感受；多口袋设计，便于存放小物件；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感受。可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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