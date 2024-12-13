Jordan MJ MVP Statement 大童针织套头连帽衫正面看似简单，背面则印有字标图案，转身即可彰显个性风采。 采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈针织面料，结合休闲剪裁，营造舒适感受。 落肩设计，塑就休闲外观；袋鼠式口袋，可收纳小物件。 可搭配 Jordan MVP Statement 下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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