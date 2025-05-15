 

Jordan Monogram

双肩包

¥479¥59920% 折让
售罄：此配色当前无货

不要被它的小巧尺寸迷惑。Jordan Monogram 双肩包空间充裕，可供收纳基本物品。另有正面拉链口袋结合可调节肩带，满足日常所需。


  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： FJ9679-113

Jordan Monogram

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不要被它的小巧尺寸迷惑。Jordan Monogram 双肩包空间充裕，可供收纳基本物品。另有正面拉链口袋结合可调节肩带，满足日常所需。

产品细节

  • 可调节肩带
  • 尺寸：229 x 127 x 279 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： FJ9679-113

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