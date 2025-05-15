Jordan Monogram
双肩包
¥479¥59920% 折让
售罄：此配色当前无货
不要被它的小巧尺寸迷惑。Jordan Monogram 双肩包空间充裕，可供收纳基本物品。另有正面拉链口袋结合可调节肩带，满足日常所需。
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： FJ9679-113
Jordan Monogram
¥479¥59920% 折让
不要被它的小巧尺寸迷惑。Jordan Monogram 双肩包空间充裕，可供收纳基本物品。另有正面拉链口袋结合可调节肩带，满足日常所需。
产品细节
- 可调节肩带
- 尺寸：229 x 127 x 279 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： FJ9679-113
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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