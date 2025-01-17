Jordan

Monogram 双肩包

¥509
¥649
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Jordan Monogram 双肩包采用耐用合成革，巧搭整版压纹数字图案，可轻松收纳日常所需物品，助你展现球员般飒爽英姿。宽敞主袋采用双向拉链开合设计，背面拉链隔层设有加垫笔记本电脑保护套。正面拉链前袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV1621-010

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