Jordan Monogram 婴童连体衣、头带和学步袜套装采用柔软棉混纺面料，革新升级基础佳选。 连体衣饰有整版“23”数字组合印花，采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。 配套头带和学步袜饰有刺绣 Jumpman 标志，打造和谐统一造型，尽显灌篮风采。

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