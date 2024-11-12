Jordan Monogram

男子托特包

¥539
¥599
10% 折让

Jordan Monogram 男子托特包款式时尚，采用耐用材料结合整版提花数字图案，方便你如球员般轻松携带随身物品。拉链主袋设有笔记本电脑保护套，为随身物品提供充裕的收纳空间；加长提手，方便肩背。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HM9241-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。