Jordan Monogram 男子托特包款式时尚，采用耐用材料结合整版提花数字图案，方便你如球员般轻松携带随身物品。拉链主袋设有笔记本电脑保护套，为随身物品提供充裕的收纳空间；加长提手，方便肩背。

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