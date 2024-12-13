Jordan Monogram 胸包采用耐用合成革，巧搭整版压纹数字图案，时尚有型，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。 拉链主袋内设拉链口袋，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速存取卡片、手机或其他小物件。可调节肩带，斜挎肩背两相宜，塑就日常背携的理想之选。

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