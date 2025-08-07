Jordan
Monogram 行李包
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Monogram 行李包采用耐用牛仔布材料，结合整版“23”提花数字图案，时尚有型，让你在旅行时彰显球员风范。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手设计，搭配可拆卸调节式肩带，提供不同携背选择。
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： II6429-432
其他细节
随附的可拆卸行李牌，可供在旅途中认出你的行李包
产品细节
- 尺寸：470 x 203 x 267 mm
- 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
- 手洗
