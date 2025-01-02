Jordan

Monogram 行李包

¥699
¥999
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Jordan Monogram 行李包采用耐用合成革，巧搭整版压纹数字图案，时尚有型，助你展现球员般飒爽英姿。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手设计，搭配可拆卸调节式肩带，提供不同携背选择。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV2856-010

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