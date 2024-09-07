Jordan Monogram

行李包

¥579
¥899
35% 折让

暗烟灰
釉粉

Jordan Monogram 行李包采用提花面料匠心打造。宽敞的内部设计，为装备营造充裕存储空间。巧搭可调节肩带，可轻松化身肩背包。

  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： FJ6787-070

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