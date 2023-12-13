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      Jordan MVP

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      Jordan MVP 双肩包可供收纳日常所需物品，令你舒适背携，彰显 MVP 风范。 宽敞主袋内置笔记本电脑保护套；正面两个拉链口袋，方便随时取用小物件；侧边设有水壶袋，便于你及时补充所需水分。 背面和可调节肩带添加软垫，缔造舒适携背体验。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2865-010

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