Jordan
MVP 大童运动夹克
¥619¥69911% 折让
Jordan MVP 大童运动夹克采用经典夹克造型，正面饰有手写体刺绣字标，彰显 Jordan 品牌魅力。 采用缎面梭织面料，结合休闲剪裁和正面全长按扣开襟设计，方便叠搭；两侧配有口袋，便于存放小物件。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： IB8377-240
Jordan
¥619¥69911% 折让
Jordan MVP 大童运动夹克采用经典夹克造型，正面饰有手写体刺绣字标，彰显 Jordan 品牌魅力。 采用缎面梭织面料，结合休闲剪裁和正面全长按扣开襟设计，方便叠搭；两侧配有口袋，便于存放小物件。
其他细节
罗纹针织袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 面布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： IB8377-240
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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