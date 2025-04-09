Jordan

MVP 大童运动夹克

¥619
¥699
11% 折让

Jordan MVP 大童运动夹克采用经典夹克造型，正面饰有手写体刺绣字标，彰显 Jordan 品牌魅力。 采用缎面梭织面料，结合休闲剪裁和正面全长按扣开襟设计，方便叠搭；两侧配有口袋，便于存放小物件。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： IB8377-240

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