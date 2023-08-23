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      Jordan MVP

      女子运动鞋

      ¥999

      我们没有刻意采用混搭设计，但考虑到要使用的材料，这是一个自然的选择。 Jordan MVP 女子运动鞋撷取 AJ6、7 和 8 中的经典元素，融合为此鞋款，致敬迈克尔·乔丹的首次三连冠。 该运动鞋采用皮革与合成材质细节，致敬传奇的同时彰显个性风范。

      • 显示颜色： 米白/中柔粉/白色/冷灰
      • 款式： FB9019-106

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