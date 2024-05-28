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      Jordan MVP

      婴童连体衣、针织帽和学步袜套装

      ¥219
      ¥269
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      沙丘红
      白色

      Jordan MVP 婴童套装包含三件基础单品，为小小 MVP 打造协调造型，彰显棒球风范。针织棉料连体衣采用叠肩设计，底部搭配按扣，方便穿脱。配套针织帽和学步袜柔软亲肤，饰有刺绣标志。

      • 显示颜色： 沙丘红
      • 款式： HF2278-615

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