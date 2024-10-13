Jordan MVP

男子上衣

¥689
¥899
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游戏宝蓝/帆白/黑
黑/帆白/黑

Jordan MVP 男子上衣百搭实穿，又不失时尚型格。领口拉链开襟设计搭配网眼布里料，助你畅享清爽体验。 背面饰有醒目的 JORDAN 品牌标志，造就理想外观。  

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/帆白/黑
  • 款式： FV7441-480

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