 

Jordan MVP

男子全长拉链开襟加绒连帽衫

¥579¥64910% 折让

想要休闲舒适、外观新潮的单品？Jordan MVP 男子全长拉链开襟加绒连帽衫正合你意。加绒针织面料表面顺滑，内里柔软加绒，结合大号发泡印花图案，时尚有型，不容错过。


  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑/黑
  • 款式： HF9296-519

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产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 双向拉链
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑/黑
  • 款式： HF9296-519

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