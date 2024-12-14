Jordan MVP

男子全长拉链开襟加绒连帽衫

¥649

想要休闲舒适、外观新潮的单品？Jordan MVP 男子全长拉链开襟加绒连帽衫正合你意。加绒针织面料表面顺滑，内里柔软加绒，结合大号发泡印花图案，时尚有型，不容错过。

  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑/黑
  • 款式： HF9296-519

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