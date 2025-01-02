Jordan MVP

男子加绒圆领运动衫

¥349
¥499
30% 折让

游戏宝蓝/黑
中橄榄绿/黑
黑/帆白

穿上 Jordan MVP 男子加绒圆领运动衫，畅享温暖感受，彰显出众格调。 该运动衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，是温度下降时的叠搭佳选。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑
  • 款式： FV7437-480

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