Jordan MVP

男子加绒短裤

¥279
¥449
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氧化绿/帆白
黑/帆白

Jordan MVP 男子加绒短裤经典舒适，定是你的理想之选。柔软针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的舒适佳选。弹性腰部搭配抽绳，让你即使躺在沙发上也能轻松调节贴合度。

  • 显示颜色： 氧化绿/帆白
  • 款式： FV7232-366

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