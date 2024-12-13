Jordan MVP

男子加绒迷彩套头连帽衫

¥699

迷彩设计，颜值拉满。 Jordan MVP 男子加绒迷彩套头连帽衫采用加绒针织面料与休闲设计，表面顺滑，内里柔软加绒，易于叠搭，同时带来温暖感受。

  • 显示颜色： 浅橄榄黄/帆白/帆白
  • 款式： FV7435-380

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