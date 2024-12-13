Jordan MVP

男子加绒长裤

¥509
¥599
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中橄榄绿/帆白/中橄榄绿
黑/铁灰/黑

Jordan MVP 男子加绒长裤经典舒适， 堪称理想之选。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，为你的日常造型增添一丝暖意。 弹性腰部搭配抽绳，松紧可调，稳固贴合。

  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/中橄榄绿
  • 款式： FV7230-222

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